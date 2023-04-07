В Благовещенье украинские неонацисты обстреляли центр Донецка, погибли люди

В христианский праздник Благовещенье украинские националисты обстреляли центр Донецка.

Боевики украинской армии обстреляли из реактивной системы залпового огня центральный рынок Донецка в святой для христиан день, пишет портал Семёна Пегова WarGonzo. Военкоры стали непосредственными свидетелями варварских ударов.

По предварительной информации, в результате обстрела центра столицы ДНР на 13:30 зафиксирована смерть одного мирного жителя. 6 человек получили различные ранения.

Данные уточняются.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.