Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из "Кракена"*

Бойцы ВС РФ взяли в плен украинского боксёра-нациста Андрея Приходько.

Фото: t.me/RVvoenkor

До СВО он профессионально занимался боксом — является мастером спорта, чемпионом Украины, чемпионом кубка Украины.

"Также параллельно занимался кикбоксингом, в промежутках между боями по боксу. Там я призер чемпионата мира по разделу фулл-контакт", — цитирует боевика РИА Новости.

В плен боевик "Кракена"* попал на Артемовском фронте, когда бандформирования пошли в наступление из Часова Яра.

По его словам, они высадились у посёлка и в первые же минуты убили его командира, после чего они побежали, а потом просидели в кустах всю ночь. Затем боевики заблудились и снова вышли на позиции русской армии.

"У нас трое — "двухсотые" на том месте, где меня взяли в плен, один — "трёхсотый"… Где остальные пацаны, я не в курсе", — подытожил пленный националист.

* - подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.