На одном из самых горячих участков Запорожского направления бандформирования ВСУ концентрируют личный состав и военную технику по посадкам.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Боевики практически ежедневно предпринимают попытки прорыва, однако за националистами круглые сутки охотятся гвардейцы ВДВ.
Российские подразделения беспилотными аппаратами находят технику и боевиков ВСУ, после чего уничтожают их. На данном участке фронта неприятель несёт серьёзные потери.
Сегодня парням казачьего полка доставлена помощь от россиян, сбор на БПЛА продолжается, подытожило издание.
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