Битва за Запорожье: полк ВДВ уничтожает технику НАТО и боевиков ВСУ дронами Mavic

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На одном из самых горячих участков Запорожского направления бандформирования ВСУ концентрируют личный состав и военную технику по посадкам.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Боевики практически ежедневно предпринимают попытки прорыва, однако за националистами круглые сутки охотятся гвардейцы ВДВ.

Российские подразделения беспилотными аппаратами находят технику и боевиков ВСУ, после чего уничтожают их. На данном участке фронта неприятель несёт серьёзные потери.

Сегодня парням казачьего полка доставлена помощь от россиян, сбор на БПЛА продолжается, подытожило издание.