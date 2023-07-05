В скором времени начнётся новый этап спецоперации на Украине, который будет проходить в Сумской и Харьковской областях. Таким мнением поделился полковник запаса Геннадий Алёхин.
Эксперт считает, что после отражения контрнаступления ВСУ последует ответ российской армии, поскольку задачи спецоперации невозможно решить, находясь в обороне.
"Я не исключаю, что какие-то наступательные действия будут нанесены по направлению Харьковской и Сумской областей", — указал Алёхин в беседе с URA.RU.
На данный момент ВС РФ методично уничтожают резервы противника. По Сумам уже были совершены эффективные удары, в результате которых поражены некоторые центры принятия решений, отметил полковник.
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