Две бригады ВСУ, которые с начала контрнаступления атаковали участок батальона "Восток", отводят на пополнение резервов. Об этом сообщил заявил заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
Он подчеркнул, что подразделения ВСУ потеряли около 60 процентов личного состава. Сейчас командование украинской армии будет восполнять потери теми, кого удалось отловить на улицах в ходе тотальной мобилизации.
"Вот цена контрнаступления и результат нашего трудного упорства. Да, нам тоже достаётся, но срабатывает то, о чем я говорил: мы если бьёмся, не бежим, а противник издыхает", — заключил Ходаковский в своём Telegram-канале.
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