Ходаковский заявил, что две бригады ВСУ потеряли 60 процентов личного состава

Две бригады ВСУ, которые с начала контрнаступления атаковали участок батальона "Восток", отводят на пополнение резервов. Об этом сообщил заявил заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Фото: rusvesna.su

Он подчеркнул, что подразделения ВСУ потеряли около 60 процентов личного состава. Сейчас командование украинской армии будет восполнять потери теми, кого удалось отловить на улицах в ходе тотальной мобилизации.

"Вот цена контрнаступления и результат нашего трудного упорства. Да, нам тоже достаётся, но срабатывает то, о чем я говорил: мы если бьёмся, не бежим, а противник издыхает", — заключил Ходаковский в своём Telegram-канале.