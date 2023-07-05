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Ходаковский заявил, что две бригады ВСУ потеряли 60 процентов личного состава

Силовые структуры

Две бригады ВСУ, которые с начала контрнаступления атаковали участок батальона "Восток", отводят на пополнение резервов. Об этом сообщил заявил заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Ходаковский заявил, что две бригады ВСУ потеряли 60 процентов личного состава
Фото: rusvesna.su

Он подчеркнул, что подразделения ВСУ потеряли около 60 процентов личного состава. Сейчас командование украинской армии будет восполнять потери теми, кого удалось отловить на улицах в ходе тотальной мобилизации.

"Вот цена контрнаступления и результат нашего трудного упорства. Да, нам тоже достаётся, но срабатывает то, о чем я говорил: мы если бьёмся, не бежим, а противник издыхает", — заключил Ходаковский в своём Telegram-канале.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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