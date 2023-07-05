Военкор Газдиев: БМП ВСУ с экипажем и семью солдатами подорвалась на минах 85-й бригады

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская боевая машина пехоты (БМП) вместе с экипажем и семью солдатами подорвалась на минах 85-й бригады российской армии. Об этом сообщил военный корреспондент RT Мурад Газдиев.

Он опубликовал в своём Telegram-канале наглядный пример работы разведчиков-сапёров в районе Белогоровки. Бойцы ВС РФ на протяжении долгого времени отслеживали перемещения и время ротации противника.

В ночное время суток солдаты российской армии зашли в тыл ВСУ, заминировали несколько дорог, которые наиболее востребованы у неприятеля, и ретировались, сообщил Газдиев.

"Результат зафиксирован на видео. Выживших нет. Работа 85-й бригады. Ротация в ад", — заключил военкор.