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Военкор Газдиев: БМП ВСУ с экипажем и семью солдатами подорвалась на минах 85-й бригады

0:51
Силовые структуры

Украинская боевая машина пехоты (БМП) вместе с экипажем и семью солдатами подорвалась на минах 85-й бригады российской армии. Об этом сообщил военный корреспондент RT Мурад Газдиев.

Он опубликовал в своём Telegram-канале наглядный пример работы разведчиков-сапёров в районе Белогоровки. Бойцы ВС РФ на протяжении долгого времени отслеживали перемещения и время ротации противника.

В ночное время суток солдаты российской армии зашли в тыл ВСУ, заминировали несколько дорог, которые наиболее востребованы у неприятеля, и ретировались, сообщил Газдиев.

"Результат зафиксирован на видео. Выживших нет. Работа 85-й бригады. Ротация в ад", — заключил военкор.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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