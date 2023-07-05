Украинская боевая машина пехоты (БМП) вместе с экипажем и семью солдатами подорвалась на минах 85-й бригады российской армии. Об этом сообщил военный корреспондент RT Мурад Газдиев.
Он опубликовал в своём Telegram-канале наглядный пример работы разведчиков-сапёров в районе Белогоровки. Бойцы ВС РФ на протяжении долгого времени отслеживали перемещения и время ротации противника.
В ночное время суток солдаты российской армии зашли в тыл ВСУ, заминировали несколько дорог, которые наиболее востребованы у неприятеля, и ретировались, сообщил Газдиев.
"Результат зафиксирован на видео. Выживших нет. Работа 85-й бригады. Ротация в ад", — заключил военкор.
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