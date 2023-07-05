Соскин: Дюмин перерос Тульскую область и готов стать главой Литвы

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Размещение ядерного оружия в Белоруссии и новые подразделения ЧВК на территории страны до смерти перепугали НАТО.

Фото: Фото из личной страницы в Фейсбук

Им теперь не до членства Украины, сообщил бежавший из Киева экономист и политолог, бывший советник Кучмы Олег Соскин.

"Куда пойдёт ЧВК? Конечно, на Вильнюс. А если одна колонна на Вильнюс, а вторая на Сувалки? Нехило. У него уже 10 тысяч есть бойцов, зелёных человечков. Сейчас ещё немножко добавят. То есть, у них всё готово, Вильнюс ждёт", — в эфире своего видеоблога сказал эксперт.

По его словам, в НАТО конкретно перепугались, поскольку оказалось, что Лукашенко играет всерьёз: военная операция подготовлена, а Алексей Дюмин уже готов возглавить Литву. Соскин отмечает, что он уже вырос из "костюмчика" Тульской области.

Этого в НАТО не ожидали, плюс Франция вырублена, а Британия — "там вообще никто ничего не поймёт", США далеко, отметил аналитик, подчеркнув, что Зеленскому не видать членства в Альянсе.

"Украина в НАТО никому не нужна. Они реально перепугались и послали тебя, Зеленский, вместе с твоими "слугами", и Украину, и всех остальных украинцев, на букву "х". Не будет никакого НАТО. Сегодня Лукашенко, Пригожин — они уже вместе с Димой Медведевым будут работать на троих", — подытожил политолог.