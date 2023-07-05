Размещение ядерного оружия в Белоруссии и новые подразделения ЧВК на территории страны до смерти перепугали НАТО.
Им теперь не до членства Украины, сообщил бежавший из Киева экономист и политолог, бывший советник Кучмы Олег Соскин.
"Куда пойдёт ЧВК? Конечно, на Вильнюс. А если одна колонна на Вильнюс, а вторая на Сувалки? Нехило. У него уже 10 тысяч есть бойцов, зелёных человечков. Сейчас ещё немножко добавят. То есть, у них всё готово, Вильнюс ждёт", — в эфире своего видеоблога сказал эксперт.
По его словам, в НАТО конкретно перепугались, поскольку оказалось, что Лукашенко играет всерьёз: военная операция подготовлена, а Алексей Дюмин уже готов возглавить Литву. Соскин отмечает, что он уже вырос из "костюмчика" Тульской области.
Этого в НАТО не ожидали, плюс Франция вырублена, а Британия — "там вообще никто ничего не поймёт", США далеко, отметил аналитик, подчеркнув, что Зеленскому не видать членства в Альянсе.
"Украина в НАТО никому не нужна. Они реально перепугались и послали тебя, Зеленский, вместе с твоими "слугами", и Украину, и всех остальных украинцев, на букву "х". Не будет никакого НАТО. Сегодня Лукашенко, Пригожин — они уже вместе с Димой Медведевым будут работать на троих", — подытожил политолог.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.