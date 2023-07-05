В Сети появилось видео боя десантника ВС РФ против боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Российскому военнослужащему удалось взять укрепление врага в одиночку. Кадры публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
В комментарии отмечается, что в стрелковом бою десантник из Ивановской дивизии ВДВ уничтожил двоих украинских боевиков. После этого он попытался осмотреть вражеский блиндаж, но получил очередь из автомата в бронежилет. Боец смог подняться и ответным огнём ликвидировал третьего националиста.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что российские военные захватили в плен толпу элитных десантников ВСУ в Донбассе.
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