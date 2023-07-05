РВ: десантник из Ивановской дивизии в одиночку взял штурмом блиндаж ВСУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео боя десантника ВС РФ против боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Российскому военнослужащему удалось взять укрепление врага в одиночку. Кадры публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Десантник из Иваново в одиночку взял штуромом блиндаж ВСУ

В комментарии отмечается, что в стрелковом бою десантник из Ивановской дивизии ВДВ уничтожил двоих украинских боевиков. После этого он попытался осмотреть вражеский блиндаж, но получил очередь из автомата в бронежилет. Боец смог подняться и ответным огнём ликвидировал третьего националиста.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что российские военные захватили в плен толпу элитных десантников ВСУ в Донбассе.