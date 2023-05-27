РВ: военные России захватили в плен толпу элитных десантников ВСУ

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные взяли в плен в Донбассе две группы боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: ВКонтакте

Сообщается, что бойцы Южной группировки войск во время атаки под Белогоровкой в Луганской Народной Республике (ЛНР) захватили боевиков 81-й аэромобильной бригады, которые приняли верное решение сдаться, сохранив тем самым свои жизни.

Как рассказал военный ВС РФ, в одной группе больше десяти человек, все солдаты и офицеры 81-й бригады. Они отправлены в лагерь для военнопленных.

Ранее российские военные уничтожили боевиков специального батальона, созданного армией США, который имитировал ВС России.

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