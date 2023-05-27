Российские военные взяли в плен в Донбассе две группы боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Сообщается, что бойцы Южной группировки войск во время атаки под Белогоровкой в Луганской Народной Республике (ЛНР) захватили боевиков 81-й аэромобильной бригады, которые приняли верное решение сдаться, сохранив тем самым свои жизни.
Как рассказал военный ВС РФ, в одной группе больше десяти человек, все солдаты и офицеры 81-й бригады. Они отправлены в лагерь для военнопленных.
Ранее российские военные уничтожили боевиков специального батальона, созданного армией США, который имитировал ВС России.
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