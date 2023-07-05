Политолог Сергей Марков рассказал, почему армии России важно удержать Клещеевку.
Марков отметил, что украинская армия наступает на опорный пункт на высоте над Клещеевкой. Он объянсил, что в случае успеха ВСУ, армии РФ придётся оставить Клещеевку.
"Взятие ВСУ Клещеевки означает увеличение угрозы окружения Бахмута со стороны ВСУ. Это может привести к отходу армии России из Бахмута чтобы избежать окружения", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт считает, что потеря Бахмута будет означать огромную символическую победу Украины и огромное символическое поражение руководства РФ.
Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил о сложной ситуации в районе Клещеевки.
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