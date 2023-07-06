Минувшей ночью российские войска нанесли мощный удар по одному из военных объектов Львова. Местные журналисты утверждают, что ВКС РФ применили ракету "Кинжал" по зданию, которое было "заброшено".
Военный блогер Сергей Колясникова подчеркнул, что в результате удара есть погибшие и раненые. Заброшенным это учреждение "только притворялось", убеждён он. Более того, один из подписчиков корреспондента прислал ему сообщение, где назвал поражённый объект "обителью зла".
"Анализ занял пять секунд буквально. Стрелками отмечено, куда попали обломки от ракет ПВО. Кружком — что было между ними. Это девятый учебный корпус Академии Сухопутных войск Украины", — заявил он в Telegram-канале Zergulio.
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