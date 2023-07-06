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Глава ОВА Львова Козицкий рассказал о последствиях удара ВКС РФ: отсутствует свет и связь

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Силовые структуры

Военно-космические силы России ночью 6 июля нанесли ракетный удар по Львовской области Украины.

Глава ОВА Львова Козицкий рассказал о последствиях удара ВКС РФ: отсутствует свет и связь
Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

По словам главы региональной военной администрации Максима Козицкого, в результате атаки повреждения получил объект критической инфраструктуры во Львове.

Местные жители сообщают о перебоях с электричеством, мобильной связью и интернетом. Эту информацию подтвердил в своём Telegram-канале депутат горсовета Игорь Зинкевич.

"Это была беспрецедентная по своей мощи атака крылатыми ракетами на Львов за последние несколько месяцев", — заявил российский журналист Александр Неукропный.

Ранее житель Подмосковья рассказал, что атака украинских беспилотников на Новую Москву закончилась сожжённым сараем в посёлке.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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