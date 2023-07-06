Глава ОВА Львова Козицкий рассказал о последствиях удара ВКС РФ: отсутствует свет и связь

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военно-космические силы России ночью 6 июля нанесли ракетный удар по Львовской области Украины.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

По словам главы региональной военной администрации Максима Козицкого, в результате атаки повреждения получил объект критической инфраструктуры во Львове.

Местные жители сообщают о перебоях с электричеством, мобильной связью и интернетом. Эту информацию подтвердил в своём Telegram-канале депутат горсовета Игорь Зинкевич.

"Это была беспрецедентная по своей мощи атака крылатыми ракетами на Львов за последние несколько месяцев", — заявил российский журналист Александр Неукропный.

Ранее житель Подмосковья рассказал, что атака украинских беспилотников на Новую Москву закончилась сожжённым сараем в посёлке.