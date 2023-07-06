Военно-космические силы России ночью 6 июля нанесли ракетный удар по Львовской области Украины.
По словам главы региональной военной администрации Максима Козицкого, в результате атаки повреждения получил объект критической инфраструктуры во Львове.
Местные жители сообщают о перебоях с электричеством, мобильной связью и интернетом. Эту информацию подтвердил в своём Telegram-канале депутат горсовета Игорь Зинкевич.
"Это была беспрецедентная по своей мощи атака крылатыми ракетами на Львов за последние несколько месяцев", — заявил российский журналист Александр Неукропный.
Ранее житель Подмосковья рассказал, что атака украинских беспилотников на Новую Москву закончилась сожжённым сараем в посёлке.
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