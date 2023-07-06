Минувшей ночью российская авиация нанесла мощный удар по военным объектам Львова. По словам местного жителя, поражён центр так называемого военного треугольника, где расположены сразу несколько важных зданий.
Он отметил, что в этом районе находятся Львовская военная академия имени Сагайдачного, военно-политическое училище, общежития и автопарк с хранилищем ГСМ.
"Взрывы после серии ракетных ударов оказались очень мощными. Такой силы удара не было за всё время российской операции", — отметил житель в беседе с "МК".
Также, по его словам, поражён технопарк, который был построен на месте старого завода в 2019 году. Там создавали беспилотники и оружие для ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.