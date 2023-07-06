"МК": житель Львова рассказал подробности ночной атаки по военным объектам

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минувшей ночью российская авиация нанесла мощный удар по военным объектам Львова. По словам местного жителя, поражён центр так называемого военного треугольника, где расположены сразу несколько важных зданий.

Фото: Военные и коммерческие технологии

Он отметил, что в этом районе находятся Львовская военная академия имени Сагайдачного, военно-политическое училище, общежития и автопарк с хранилищем ГСМ.

"Взрывы после серии ракетных ударов оказались очень мощными. Такой силы удара не было за всё время российской операции", — отметил житель в беседе с "МК".

Также, по его словам, поражён технопарк, который был построен на месте старого завода в 2019 году. Там создавали беспилотники и оружие для ВСУ.