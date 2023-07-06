Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: РФ ударит по центрам принятия решений в случае атаки ВСУ на ЗАЭС

Если Киев устроит ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, Вооружённые силы России ударят по центрам принятия решений на Украине, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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По его мнению, при таком сценарии украинский президент Владимир Зеленский будет устранён. Как пояснил эксперт, в случае атаки ВСУ на ЗАЭС российская армия осуществит атаки на объекты, где находится не только командование ВСУ, но и офицеры НАТО. Он призвал Киев не устраивать провокацию на атомном электростанции во избежание мощного ответа РФ.

"Ожидаю, что Россия усилит удары по многим целям", — подчеркнул Джонсон в эфире Judging Freedom.

Ранее экс-агент ЦРУ Филип Джиральди заявил, что Зеленский готов атаковать ЗАЭС на фоне провального контрнаступления ВСУ.