Если Киев устроит ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, Вооружённые силы России ударят по центрам принятия решений на Украине, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его мнению, при таком сценарии украинский президент Владимир Зеленский будет устранён. Как пояснил эксперт, в случае атаки ВСУ на ЗАЭС российская армия осуществит атаки на объекты, где находится не только командование ВСУ, но и офицеры НАТО. Он призвал Киев не устраивать провокацию на атомном электростанции во избежание мощного ответа РФ.
"Ожидаю, что Россия усилит удары по многим целям", — подчеркнул Джонсон в эфире Judging Freedom.
Ранее экс-агент ЦРУ Филип Джиральди заявил, что Зеленский готов атаковать ЗАЭС на фоне провального контрнаступления ВСУ.
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