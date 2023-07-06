Последние удары русских ракет уничтожили сотрудников спецслужб Украины и инструкторов-наёмников, в том числе црушников.
Об этом сообщил бежавший из Киева экономист и политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Если последнее брать, это Краматорск, это Сумы, уничтожено здание СБУ в Сумах, видимо, большие там потери, погибли работники СБУ, но ничего не говорят. Всё же скрывают. Но удары точные были по Сумам. И Львов пробили, причём здорово пробили!" — в эфире своего видеоблога сказал эксперт.
По его словам, теперь все знают, что немало агентов ЦРУ находятся в центральных точках. Они полностью захватили и контролируют верхушку Украины, отметил Соскин.
Он убеждён, что армия России всерьёз возьмётся не только за запад Украины, но и за Польшу, через которую идёт оружие.
Следующий удар может быть по большой станции перевалки, по Жешуву, подытожил аналитик.
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