Соскин о денацификации Краматорска, Сум и Львова: "Пробили здорово и точно!"

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Последние удары русских ракет уничтожили сотрудников спецслужб Украины и инструкторов-наёмников, в том числе црушников.

Фото: Фото из личной страницы в Фейсбук

Об этом сообщил бежавший из Киева экономист и политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Если последнее брать, это Краматорск, это Сумы, уничтожено здание СБУ в Сумах, видимо, большие там потери, погибли работники СБУ, но ничего не говорят. Всё же скрывают. Но удары точные были по Сумам. И Львов пробили, причём здорово пробили!" — в эфире своего видеоблога сказал эксперт.

По его словам, теперь все знают, что немало агентов ЦРУ находятся в центральных точках. Они полностью захватили и контролируют верхушку Украины, отметил Соскин.

Он убеждён, что армия России всерьёз возьмётся не только за запад Украины, но и за Польшу, через которую идёт оружие.

Следующий удар может быть по большой станции перевалки, по Жешуву, подытожил аналитик.