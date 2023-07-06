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Инструкторы НАТО вдалбливают Киеву установку "убить как можно больше русских"

Силовые структуры

Переброшенные на Запорожский фронт боевики армии Украины, проходившие обучение в странах Балтии, Польше и ФРГ, были уверены, что контрнаступление — это всего лишь убивать русских, бегущих с поля боя.

Инструкторы НАТО вдалбливают Киеву установку "убить как можно больше русских"
Фото: topwar.ru

Об этом сообщил военный корреспондент Александр Матюшин.

"Я общался с пленными, пленные, которые тренировались, они говорят, что их практически военному делу не обучали. При этом каждый день им вдалбливалось в голову, что как только они появятся, русские побегут, и их задача убить как можно больше, цитирую, "русни", — в эфире радио "КП" сказал военкор.

Их не обучали ничему, а только вдалбливалось "убить русню", и они шли уверенные, что при виде украинских наступательных войск — русские побегут до Москвы, отметил Матюшин.

По его словам, сейчас бандформирования готовят новый сильный удар на Запорожском фронте. ВСУ пытаются в преддверии саммита НАТО захватить хоть какое-то село, чтобы показать, что это победа, подытожил Матюшин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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