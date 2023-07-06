Инструкторы НАТО вдалбливают Киеву установку "убить как можно больше русских"

Переброшенные на Запорожский фронт боевики армии Украины, проходившие обучение в странах Балтии, Польше и ФРГ, были уверены, что контрнаступление — это всего лишь убивать русских, бегущих с поля боя.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщил военный корреспондент Александр Матюшин.

"Я общался с пленными, пленные, которые тренировались, они говорят, что их практически военному делу не обучали. При этом каждый день им вдалбливалось в голову, что как только они появятся, русские побегут, и их задача убить как можно больше, цитирую, "русни", — в эфире радио "КП" сказал военкор.

Их не обучали ничему, а только вдалбливалось "убить русню", и они шли уверенные, что при виде украинских наступательных войск — русские побегут до Москвы, отметил Матюшин.

По его словам, сейчас бандформирования готовят новый сильный удар на Запорожском фронте. ВСУ пытаются в преддверии саммита НАТО захватить хоть какое-то село, чтобы показать, что это победа, подытожил Матюшин.