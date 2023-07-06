Рогов: армия Украины бросила в атаку новые резервы в Запорожской области

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из Запорожья приходит очередная сводка о ситуации на линии боевого соприкосновения на этом направлении.

Фото: topwar.ru

ВСУ активизировались на Ореховском фронте, сообщает член совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Вечером 6 июля боевики ВСУ резко повысили активность наступательных действий… Не менее чем на 30-ти километрах часто возникают атаки… Наиболее горячо на участках от Нестерянка-Копани до Новофёдоровка-Вербовое", — отмечает обозреватель.

Он подчеркнул, что бандформирования пускают в бой всё новые резервы.

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