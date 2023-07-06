Из Запорожья приходит очередная сводка о ситуации на линии боевого соприкосновения на этом направлении.
ВСУ активизировались на Ореховском фронте, сообщает член совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Вечером 6 июля боевики ВСУ резко повысили активность наступательных действий… Не менее чем на 30-ти километрах часто возникают атаки… Наиболее горячо на участках от Нестерянка-Копани до Новофёдоровка-Вербовое", — отмечает обозреватель.
Он подчеркнул, что бандформирования пускают в бой всё новые резервы.
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