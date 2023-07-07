Шесть штурмовиков ЦВО разгромили превосходящие силы Украины и взяли пленных в зоне СВО

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Шесть штурмовиков ВС РФ, представляющих Центральный военный округ (ЦВО), уничтожили превосходящие силы Украины и взяли под контроль опорный пункт противника в зоне спецоперации.

Фото: mil.ru

Как сообщили в Минобороны, российские военные должны были принести снаряды и средства противотанковой борьбы на позиции мотострелков. Отмечается, что боевая задача выполнялась на фоне постоянных обстрелов со стороны ВСУ. По информации ведомства, штурмовики РФ столкнулись с украинскими солдатами, которые обороняли свой опорный пункт.

"Российские военнослужащие заставили противника поверить в их превосходство и уничтожили большинство боевиков", — пишет ТАСС, ссылаясь на источник в МО РФ.

В материале сказано, что пять националистов оказались в плену по итогу боя. Командира российской группы наградили орденом Мужества, а остальным штурмовикам выдали медали "За отвагу".

Ранее стало известно, что танкисты РФ применили новую тактику на Краснолиманском направлении, предполагающую использование разных типов боеприпасов за короткий промежуток времени. Благодаря этому приёму им удалось разгромить опорный пункт и военную технику украинских войск.