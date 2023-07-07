Полковник Кнутов: часть беспилотников ВСУ запрограммирована на самоуничтожение

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов объяснил, почему нельзя прикасаться к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) украинских войск.

Фото: telegram

Он посоветовал россиянам обращаться к сотрудникам экстренных служб при нахождении БПЛА. Как пояснил эксперт, боевики ВСУ нередко закладывают взрывчатку в дроны коптерного типа.

"Стоит взять этот беспилотник, покрутить, повертеть, тут же сработает гироскоп, пойдёт соответствующий разряд и произойдёт подрыв", — отметил Кнутов в беседе с URA.RU.

Специалист назвал такую тактику ВСУ "очень хитрой". Он добавил, что человек, прикоснувшийся к украинскому беспилотнику, может потерять кисть, а в худшем случае погибнуть.

Кроме того, Кнутов подчеркнул: некоторые БПЛА Украины способны самоуничтожаться. Если беспилотник не вернулся в назначенное место через установленное время, система самоликвидации сработает автоматически, уточнил полковник. По его словам, большие дроны ВСУ тоже могут взрываться в случае прикосновения.