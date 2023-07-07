Киев не желает проводить реформы, необходимые для вступления в НАТО, и перекладывает ответственность на западных партнёров.
Об этом сообщил депутат Рады Гео Лерос, раньше входивший в президентскую фракцию "Слуга народа", а ныне ставший критиком киевского режима.
"Наш криворожский гопник в своей манере решил поздравить президента Джо Байдена с Днем независимости, заявив в интервью, что он является тем лицом, которое решает, вступила ли Украина в НАТО. Друзья, это попытка просто с… шантажа", — в эфире своего блога сказал нардеп.
Он отметил, что украинский лидер начал шантажировать Запад и перекладывать на него ответственность за отсутствие реформ на Украине, таких нужных для вступления в Альянс.
А сам Владимир Зеленский не хочет проводить реформы, поскольку тогда появятся органы, которые привлекут его к ответственности за госизмену и коррупцию, подытожил Лерос.
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