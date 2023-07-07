РВ: военные РФ заманили в ловушку и уничтожили целое подразделение ВСУ

Российские военные на Запорожском фронте заманили в ловушку, а затем уничтожили целое подразделение украинских боевиков. Видео опубликовано в Telegram-канале "Военкоры Русской весны".

Военые РФ заманили боевиков ВСУ в ловушку и уничтожили

Отмечается, что противник понёс большие потери в результате провалившегося наступления на Жеребянки. Бойцы 19-й дивизий 58-й армии ВС РФ в ходе отражения атак уничтожали ВСУ большими группами.

На кадрах, снятых с дрона, показан момент, когда штурмовая группа, атаковавшая со стороны Пятихаток, забежала в якобы оставленный военными РФ окоп, где была полностью ликвидирована. После взрывов не выжил ни один боевик, добавили авторы канала.

Ранее в Сети появилось видео, как российские военные начинили взрывчаткой борнетранспортёр МТЛБ и отправили его к позициям ВСУ.