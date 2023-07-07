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Российские военные набили МТЛБ взрывчаткой и отправили к позициям ВСУ

0:55
Силовые структуры

Военные российской армии продолжают использовать против боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) беспилотные наземные дроны-камикадзе собственного изобретения в зоне спецоперации. В Сети появилось видео, на котором показан запуск очередной "мотолыги" к украинским окопам.

Военные РФ набили МТЛБ взрывчаткой и отправили на позиции ВСУ

Отмечается, что российские военные начинили многоцелевой лёгкий бронированный транспортёр-тягач (МТЛБ) взрывчаткой и отправили его к позициям ВСУ. На кадрах видно, как в результате дистанционного подрыва происходит мощный взрыв. Где именно и когда снято видео, не сообщается.

Напомним, подобную тактику уничтожения боевиков ВСУ военные РФ впервые применили в феврале 2023 года на фронте у Сватово в ЛНР. После этого сообщалось ещё о нескольких подобных случаях.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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