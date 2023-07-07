Сапёр из Томска рассказал, какие задачи ВС РФ выполняют на "нулевых" линиях

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

О максимально рискованных боевых заданиях на спецоперации рассказал житель томского населённого пункта Мирный — сапёр Николай.

Фото: redstar.ru

Сначала его направили в подразделение снайперов, но потом взвод расформировали. Так он стал сапёром.

"Самое опасное задание было минирование в одном из многострадальных районов, который долго брали. Там периодически идут миномётные обстрелы. Мы работали часов в 4 утра, и вдруг снова артобстрел. Спасло то, что БМП выехала, противник на пехоту отвлекся и туда бил. А мы бегом установили мины прямо на ходу", — рассказывает солдат ВС РФ.

Сейчас, пока он в отпуске в Томске, его друзья продолжают работать на нулевых линиях по ночам. Так в зоне боевых действий называют места, которые находятся на расстоянии 100-200 метров от врага, пишет "Комсомольская правда — Томск".

Николай добавил, что с ним служат земляки, и у всех — приподнят боевой дух. Все верят в победу, и это только вопрос времени, подытожил боец.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.