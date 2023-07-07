Волна наступления на Запорожском фронте отражена: ВС РФ добивают штурмовиков ВСУ

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Запорожском направлении продолжается контрнаступление ВСУ. Все волны бандформирований отражены — у Орехова армия России добивает украинских штурмовиков.

Фото: Фото предоставлено добровольческим отрядом Форштат

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

С вечера 6 июля ВСУ несколько часов вели наступательные действия на рубеже Копани — Работино — Вербовое. Там пехота небольшими группами попыталась прорваться к окопам ВС РФ.

Под огнём артиллеристов, миномётчиков и снайперов российской армии были остановлены, понесли потери, стали уходить назад, после чего попрятались по лесопосадкам.

Сейчас ВСУ под огнём артиллерии армии России пытаются эвакуировать убитых и раненых.

Ореховские "спартанцы" ВС РФ удерживают этот рубеж уже месяц: здесь бойцы 70-го, 71-го, 291-го и 1430-го полков, разведчики, спецназ, морские пехотинцы и артиллерия.

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