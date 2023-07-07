Сегодня, 7 июля, в Запорожье по военной инфраструктуре Украины нанесён ракетный удар.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военкоры информируют, что над городом поднимается густой столб дыма. О мощных взрывах в городе ранее уже написали и украинские Telegram-каналы.
Предварительно, российские Вооружённые силы поразили военный объект украинской армии. Пишут о складе горюче-смазочных материалов, но пока подтверждений данной информации нет.
Подробности позднее.
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