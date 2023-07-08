Авиация Южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовый удар по резервам нацбата "Кракен"*, заявили в пресс-центре "Южных".
"Поражен район сосредоточения резервов украинских нацистских формирований "Кракен"* в районе населённого пункта Дзержинское", — рассказал глава пресс-службы подразделения Вадим Астафьев.
Он добавил, что бойцы "Юга" сорвали две атаки штурмовиков ВСУ, которые намеревались организовать брешь в обороне ВС РФ в районе Майорска.
Ранее попавший в плен украинский военнослужащий рассказал, что танкисты ВСУ боятся выезжать на немецких Leopard на передовую, так как натовские танки сразу становятся первоочередной целью.
* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.
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