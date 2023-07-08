Полковник ФСБ рассказал, где находится генерал Суровикин

Слухи об аресте генерала Сергея Суровикина ползут уже несколько дней. Начались они после военного мятежа.

Фото: Вадим Савицкий

Однако на данный момент Суровикин находится на отдыхе. Об этом в своём Telegram-канале рассказал полковник ФСБ в запасе, бывший глава МГБ Донецкой Народной Республики Андрей Пинчук.

"В связи с регулярно повторяющимися вопросами: Суровикин не уволен, не в тюрьме, не похищен. Отдыхает в одном из кавказских пансионатов, никаких расследований в отношении него не проводится", — сообщил экс-руководитель Министерства госбезопасности ДНР.

По его информации "фактическое руководство специальной военной операцией осуществляет Михаил Теплинский". Он является командующим Воздушно-десантными войсками, генерал-полковник.

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