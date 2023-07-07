Отражая наступление на Запорожском фронте, ВС РФ уничтожили и захватили боевиков ВСУ

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Запорожском фронте при отражении наступления у Орехова бойцы российской армии уничтожили и захватили в плен боевиков ВСУ.

Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По информации, пехота украинских бандформирований на Ореховском направлении небольшими группами атаковала позиции ВС РФ на рубеже Копани — Работино — Вербовое.

В ходе попытки подойти к окопам армии РФ боевики ВСУ понесли потери от российских артиллеристов, миномётчиков, снайперов и пулемётчиков. Затем националисты начали отступать по посадкам.

"В ходе спешного бегства всушники побросали своих убитых и раненых, а нашим Ореховским спартанцам достались трофеи: западное и советское вооружение и пленные", — подытожили военкоры.