Единственный танк ВС РФ посеял панику в рядах украинских войск на Времевском выступе

Во время попытки украинского наступления в Запорожской области единственный российский танк смог посеять панику у неприятеля, когда подбил несколько натовских броневиков ВСУ.

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"На Времевском выступе экипаж под командованием старшего сержанта Василия Плотникова за короткое время уничтожил несколько единиц боевой бронированной техники иностранного производства, посеяв панику в рядах украинских войск", — рассказал глава пресс-службы Восточной группировки войск Олег Чехов.

Он добавил, что этот танковый экипаж уже давно показывает себя с лучшей стороны на сложном участке линии боевого соприкосновения. С помощью своей боевой машины военнослужащие эвакуируют повреждённую технику ВС РФ и вывозят раненых сослуживцев с поля боя.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВКС РФ нанесли успешный ракетно-бомбовый удар по резервам националистического батальона ВСУ в Донецкой Народной Республике.