Депутат Госдумы Белик: страны НАТО сомневаются в возможностях Зеленского

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик выступил с заявлением о том, что июльский саммит НАТО будет "коленопреклонным" для лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Фото: fishki.net

Российский парламентарий аргументировал своё высказывание тем, что у стран Запада появились сомнения в возможностях украинского президента, пишут корреспонденты РИА Новости.

Напомним, Зеленский ранее акцентировал внимание на том, что рассчитывает на единство Военного альянса в ходе саммита 11-12 июля в литовской столице.