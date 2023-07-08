Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик выступил с заявлением о том, что июльский саммит НАТО будет "коленопреклонным" для лидера киевского режима Владимира Зеленского.
Российский парламентарий аргументировал своё высказывание тем, что у стран Запада появились сомнения в возможностях украинского президента, пишут корреспонденты РИА Новости.
Напомним, Зеленский ранее акцентировал внимание на том, что рассчитывает на единство Военного альянса в ходе саммита 11-12 июля в литовской столице.
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