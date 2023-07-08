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Генерал США: "Мы бы никогда не отправили наших солдат в такое наступление"

Силовые структуры

Американцы на месте ВСУ не рискнули бы проводить наступление, не имея преимущества в авиации.

Генерал США: "Мы бы никогда не отправили наших солдат в такое наступление"
Фото: censoru.net

Об этом в интервью западным СМИ сказал экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

"Мы никогда не отправили бы американских, британских или немецких солдат в наступление, где нет полного превосходства в воздухе, и у вас нет воздушной поддержки против оборонительных позиций, артиллерии и так далее. Откровенно говоря, это значительно усложняет задачу", — отметил американский генерал.

Он даже не знает, как ВСУ используют свои ВВС. У Киева есть потенциал и есть военно-воздушные силы, но неизвестно, как эти самолёты используются.

При этом Ходжес не считает, что Киев должен остановить контрнаступление. Он убеждён, что нехватку ВВС Генштаб Украины попытается компенсировать чем-нибудь другим.

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Конфликт на десятилетия: Переговоры России и Украины невозможны
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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