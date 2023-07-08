Американцы на месте ВСУ не рискнули бы проводить наступление, не имея преимущества в авиации.
Об этом в интервью западным СМИ сказал экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.
"Мы никогда не отправили бы американских, британских или немецких солдат в наступление, где нет полного превосходства в воздухе, и у вас нет воздушной поддержки против оборонительных позиций, артиллерии и так далее. Откровенно говоря, это значительно усложняет задачу", — отметил американский генерал.
Он даже не знает, как ВСУ используют свои ВВС. У Киева есть потенциал и есть военно-воздушные силы, но неизвестно, как эти самолёты используются.
При этом Ходжес не считает, что Киев должен остановить контрнаступление. Он убеждён, что нехватку ВВС Генштаб Украины попытается компенсировать чем-нибудь другим.
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