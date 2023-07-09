Кровавый провал штурма украинскими войсками на северном фланге Артёмовска закончился разгромом нацистов.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Бандеровцы постоянно наступают на стратегически важный посёлок Берховка, пытаясь прорвать север Артёмовска.

На видео представлен провальный штурм Берховки глазами операторов беспилотников Ивановского десанта.

"Наши бойцы зачистили населённый пункт от фашистов, корректируя огонь артиллерии, отправили часть подразделения ВСУ в ад, а остальные сдались", — пишет портал.

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