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Кровавый провал штурма Берховки на севере Артёмовска: ВС РФ уничтожили националистов

Силовые структуры

Кровавый провал штурма украинскими войсками на северном фланге Артёмовска закончился разгромом нацистов.

Кровавый провал штурма Берховки на севере Артёмовска: ВС РФ уничтожили националистов
Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Бандеровцы постоянно наступают на стратегически важный посёлок Берховка, пытаясь прорвать север Артёмовска.

На видео представлен провальный штурм Берховки глазами операторов беспилотников Ивановского десанта.

"Наши бойцы зачистили населённый пункт от фашистов, корректируя огонь артиллерии, отправили часть подразделения ВСУ в ад, а остальные сдались", — пишет портал.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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