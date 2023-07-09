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Огромные потери под Запорожьем заставили изменить ВСУ на тактику ИГИЛ*

Силовые структуры

Изначально план ВСУ предполагал в наступлении выйти к Мелитополю в течение 3-4 дней.

Огромные потери под Запорожьем заставили изменить ВСУ на тактику ИГИЛ*
Фото: YouTube

Об этом сообщил директор Музея войск, военный эксперт ПВО Юрий Кнутов.

Сейчас бандформирования должны были уже находиться у Крыма и перерезать логистику от Азовского моря. Данный план полностью провален, поэтому на сегодня армия Украины пытается изменить план "молниеносного наступления" на "ползучее". Так они возвращаются к тактике сотням уколов, убеждён аналитик.

Хотя от основного плана нанести России решающее поражение ВСУ не отказываются, и примерно семь бригад в бой пока не вступали. Поэтому говорить, что контрнаступление полностью сорвалось, неверно. Сейчас Киев вынужден сменить тактику — отказывается от нанесения массированных ударов с целью пробить российскую оборону.

"Они потерпели сокрушительное поражение в первые дни на Запорожском направлении и снова вернулись к натовской или игиловской* тактике, когда на бронеавтомобилях до взвода солдат на большой скорости подлетают к нашим укреплениям, их там десантируют, бронеавтомобили уносятся назад, а пехота идет в атаку на наши окопы", — в интервью "Украина.ру" сказал Кнутов.

В это время броневики набирают ещё личный состав для поддержки атакующих. Этим пушечным мясом ВСУ пытаются пробить оборону армии РФ. Пока у украинцев это не получается, но эта тактика просматривается везде, подытожил обозреватель.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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