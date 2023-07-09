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Наступление ВСУ у Горловки: 132-я бригада разгромила атакующие бронегруппы

Силовые структуры

Продолжается контрнаступление Вооружённых сил Украины у Горловки.

Наступление ВСУ у Горловки: 132-я бригада разгромила атакующие бронегруппы
Фото: https://t.me/RVvoenkor/43046

Как сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", 132-я бригада разгромила вражеские бронегруппы, идущие в атаку.

Северо-западнее города Горловка около канала "Северский Донец — Донбасс" националисты бросили броневики и танки на российскую 132-ю бригаду. Однако артиллеристы бригады и миномётчики 1-го батальона ВС РФ разгромили наступающие силы бандформирований.

Напомним, что именно перерезание данного канала лишило воды часть Донецкой Народной Республики прошлой весной.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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