Наступление ВСУ у Горловки: 132-я бригада разгромила атакующие бронегруппы

Продолжается контрнаступление Вооружённых сил Украины у Горловки.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/43046

Как сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", 132-я бригада разгромила вражеские бронегруппы, идущие в атаку.

Северо-западнее города Горловка около канала "Северский Донец — Донбасс" националисты бросили броневики и танки на российскую 132-ю бригаду. Однако артиллеристы бригады и миномётчики 1-го батальона ВС РФ разгромили наступающие силы бандформирований.

Напомним, что именно перерезание данного канала лишило воды часть Донецкой Народной Республики прошлой весной.