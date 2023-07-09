Продолжается контрнаступление Вооружённых сил Украины у Горловки.
Как сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", 132-я бригада разгромила вражеские бронегруппы, идущие в атаку.
Северо-западнее города Горловка около канала "Северский Донец — Донбасс" националисты бросили броневики и танки на российскую 132-ю бригаду. Однако артиллеристы бригады и миномётчики 1-го батальона ВС РФ разгромили наступающие силы бандформирований.
Напомним, что именно перерезание данного канала лишило воды часть Донецкой Народной Республики прошлой весной.
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