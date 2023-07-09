Казачьи отряды бригады "Дон" показывают успехи на херсонском направлении

1:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Казачьи отряды бригады "Дон", на 100% укомплектованные добровольцами, показывают впечатляющие боевые результаты по своим направлениям, сообщает командование бригады "Дон".

Фото: infosmi.net

Сводная бригада "Дон", которая входит в Добровольческий штурмовой корпус, несет службу в Херсонской области. Отряды бригады защищают Кинбурнскую косу, успешно предотвращают высадки диверсионных групп украинских нацистов на левый берег Днепра. Артиллерийское подразделение бригады, дивизион "Маныч", успешно поражает позиции противника на правом берегу.

Так, в последних числах июня артиллеристами бригады было уничтожено два артиллерийских склада ВСУ, которые противник сформировал для предполагаемого наступления. Таким образом, казаки "Дона" сорвали боевую операцию противника. Кроме артиллерийских складов ВСУ бойцами были поражены позиции противника, что привело к потере ими двух артиллерийских батарей.

Качественная боевая работа была отмечена командованием корпуса: 27 и 28 июня командир корпуса прямо на позициях вручил государственные и ведомственные награды 42 казакам отрядов бригады "Дон" и "Аксай".

"Следует отметить, что поток добровольцев в ряды бригады "Дон" и Добровольческого штурмового корпуса в целом не ослабевает — формируются новые боевые подразделения, усиливаются существующие. Казаки получают боевую технику, с которой выезжают на позиции. Таким образом, опыт создания казачьих добровольческих частей следует признать успешным", — сообщает командование бригады "Дон".