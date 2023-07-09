Дмитрий Рогозин описал "жестокую картину" на Ореховском направлении

1:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия продолжает наносить артиллерийские удары по населённым пунктам на Ореховском направлении. Противник атакует Копани, Ровное, Новопрокоповку и Работино на протяжении месяца. Часть окопов первой линии артиллерия ВСУ буквально сровняла с землёй, однако российские солдаты продолжают стоять на позициях. Об этом сообщил экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

Фото: censor.net

Он рассказал, что небольшим группам ВСУ удаётся "запрыгнуть" в передовые окопы ВС РФ. Но под огнём российской артиллерии боевики сразу же отступают, бросая на поле боя раненых товарищей.

"Тем не менее, подгоняемые то ли психотропными веществами, то ли заградотрядами, они лезут под наши пулемёты. Лезут и лезут. Они идут за ударами своей арты, иногда она их самих накрывает", — отметил Рогозин в своём Telegram-канале.

Вчера, 8 июля, противник наступал под проливным дождём. Боевики надеялись, что непогода ослабит внимание солдат российской армии, и спрятались в воронках от разрывов снарядов и мин.

"Штурмовики ВСУ именно по этим воронкам и преодолевают наши минные поля. Поэтому мы теперь стараемся эти воронки взрыхлить ещё по разу. Видим, как руки-ноги из них после прилётов разлетаются. Картина боя очень жестокая. Раньше я ничего подобного не видел по интенсивности сражений и маниакальном упорстве атакующей стороны", — сообщил Рогозин.