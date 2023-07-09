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Mash: ВСУ попытались атаковать АЭС в Смоленской области и военный аэродром в Калужской

1:00
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на Десногорскую атомную электростанцию в Смоленской области. Также они попытались нанести удар по военному аэродрому в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в воскресенье вечером.

Mash: ВСУ попытались атаковать АЭС в Смоленской области и военный аэродром в Калужской
Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Канал публикует видео, снятое местными жителями на месте падения обломков одной из ракет.

Предположительно, ВСУ применили британские крылатые ракеты Storm Shadow. Обе они были сбиты российской ПВО в небе над Брянской областью в 14.00.

Если это подтвердится — сегодняшняя атака станет первым зафиксированным случаем применения натовских ракет по российскому тылу, чего Украина гарантировала не делать, отмечает издание.

Ранее сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитой ракете в районе Каменска-Шахтинского.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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