Mash: ВСУ попытались атаковать АЭС в Смоленской области и военный аэродром в Калужской

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на Десногорскую атомную электростанцию в Смоленской области. Также они попытались нанести удар по военному аэродрому в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в воскресенье вечером.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Канал публикует видео, снятое местными жителями на месте падения обломков одной из ракет.

Предположительно, ВСУ применили британские крылатые ракеты Storm Shadow. Обе они были сбиты российской ПВО в небе над Брянской областью в 14.00.

Если это подтвердится — сегодняшняя атака станет первым зафиксированным случаем применения натовских ракет по российскому тылу, чего Украина гарантировала не делать, отмечает издание.

Ранее сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитой ракете в районе Каменска-Шахтинского.

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