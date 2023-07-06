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Боевики ВСУ продали британскую ракету Storm Shadow российским военным

Силовые структуры

В Сеть попало видео, на котором, как заявляется, российские военные грузят в машину британскую дальнобойную ракету Storm Shadow. Роликом поделился военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Военные грузят в машину британскую ракету

Утверждают, что боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) продали одну ракету бойцам армии России, пояснил военкор. Если это действительно так, то в Британии сейчас началась паника, заметил он.

На самой записи военные говорят, что перегрузили все части ракеты, в том числе фугас и головную часть, в машину спецсвязи.

Добавим, достоверность видео пока официально не подтверждена. Также неизвестно точно, когда и где оно снято.

Ранее сообщалось, что вся информация, которой США делятся с киевским режимом, попадает в руки российской разведки.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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