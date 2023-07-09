Из-за языкового вопроса Львов пойдёт войной на Киев

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Рассматриваемый Киевом проект о статусе английского языка приведёт к вооруженному восстанию самых радикальных националистов.

Фото: ВКонтакте

Об этой угрозе заявила львовская нацистка Ирина Фарион.

"Самое страшное — у нас происходит англоизация культурной сферы. Если в музеях есть смысл под нашими экспонатами рядом с надписью госязыком давать надпись по-английски, то как понять, что англоязычные фильмы на Украине будут без перевода, и только с украинскими субтитрами. В 2027 году все фильмы будут только с субтитрами", — в эфире своего видеоблога возмутилась нацистка.

Фарион пригрозила Украине гражданской войной, поскольку из-за языкового вопроса война никогда не закончится — просто с "московско-украинской она перейдёт на внутреннюю войну".

Напомним, в 2015 году однопартийцы и друзья Фарион ("Свобода") в Раде подорвали гранату, требуя остановить предоставление ЛНР и ДНР особого статуса, как того требовал "Минск-1".