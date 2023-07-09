Украина выпрашивает у США и Запада дополнительное время для контрнаступления

Киевский режим пытается убедить Соединённые Штаты, что ему необходимо больше времени для проведения успешного наступления.

Фото: Фейсбук

Такие тезисы на переговорах озвучил западным кураторам глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак.

"Киев пытается убедить Вашингтон, что ВСУ необходимо гораздо больше времени для проведения успешного контрнаступления. Соединённые Штаты продолжают давить на Киев, требуя результатов", — цитирует ОПУ "Военное обозрение"

Российский портал ссылается на свои источники из окружения Зеленского.

Но Белый дом, как и другие западные русофобы, требуют успехов от бандформирований к началу осени 2023 года. Иначе киевская власть лишится поддержки своих кураторов в виде военной техники.

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