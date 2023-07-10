Российский доброволец Топаз рассказал, что его пытали в украинском плену

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские доброволец с позывным "Топаз" рассказал, как находился в плену.

Фото: t.me/rybar

Боец уточнил, что его взяли в плен на Донецком направлении. Сперва россиянина держали в украинском штабе, который располагался в частном секторе. Там военнопленных били электрическим током, жестоко били, но не трогали лицо, и били по туловищу.

"Часто украинские командиры издевались над пленными ради веселья. Я весь желтый был. Приехали репортёры, которые заставили меня говорить на камеру", — заявил "Топаз".

Он рассказывает, как его угрожали убить перед приездом этих украинских "репортеров", чтобы записать "признание русского солдата" в том, что армия РФ наносит удары по мирному населению.

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