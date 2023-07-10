На Запорожском направлении Вооружённые силы Украины бросают впереди себя российских военнопленных.
Так они хотят избежать подрыва на минных полях, сообщает издание РИА Новости.
Пленных бойцов ВС РФ гонят перед наступающими бандформированиями для "разминирования" — чтобы погибали именно они, а не украинцы, рассказал российский доброволец.
"Украинские боевики используют военнопленных в качестве живого щита, признаётся бывший узник. Всушники издевательски называют таких пленных "минёрами", — отмечает сбежавший из плена боец.
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