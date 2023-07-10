Украинская армия использует пленных россиян для "разминирования" полей

На Запорожском направлении Вооружённые силы Украины бросают впереди себя российских военнопленных.

Фото: REX/Shutterstock

Так они хотят избежать подрыва на минных полях, сообщает издание РИА Новости.

Пленных бойцов ВС РФ гонят перед наступающими бандформированиями для "разминирования" — чтобы погибали именно они, а не украинцы, рассказал российский доброволец.

"Украинские боевики используют военнопленных в качестве живого щита, признаётся бывший узник. Всушники издевательски называют таких пленных "минёрами", — отмечает сбежавший из плена боец.

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