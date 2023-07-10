Начальник Генерального штаба вооружённых сил России Валерий Герасимов приказал обеспечить системную работу по выявлению мест хранения и стартовых позиций ракет С-200 вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Кроме того, необходимо принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.
Реакция последовала на безуспешную атаку киевского режима по целям в Крыму, Ростовской и Калужской областях.
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили в воскресенье, 9июля, две ракеты С-200, ещё две ракеты были подавлены силами РЭБ. Пострадавших нет.
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