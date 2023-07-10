Герасимов потребовал выявить места складирования ракет С-200 ВСУ

Начальник Генерального штаба вооружённых сил России Валерий Герасимов приказал обеспечить системную работу по выявлению мест хранения и стартовых позиций ракет С-200 вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Фото: mil.ru

Кроме того, необходимо принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.

Реакция последовала на безуспешную атаку киевского режима по целям в Крыму, Ростовской и Калужской областях.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили в воскресенье, 9июля, две ракеты С-200, ещё две ракеты были подавлены силами РЭБ. Пострадавших нет.