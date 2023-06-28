Опрос EADaily: большинство считает, что Шойгу и Герасимов не уйдут в отставку

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Опрос о возможной отставке руководителя Минобороны РФ Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова провели в EADaily. Журналисты спросили, произойдёт ли такое кадровое решение.

В опросе, который в СМИ запустили 26 июня, приняли участие 10 014 человек. Выяснилось, что 58% респондентов считают: отставок не будет. При этом 27% опрошенных выразили надежду на это решение со стороны российского лидера Владимира Путина. По информации исследования, 15% не смогли ответить.

Как заявили в издании, тема увольнения Шойгу и Герасимова возникла после "вооружённого мятежа", который произошёл 24 июня.