Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бронегруппа ВСУ ушла в самоубийственную атаку на Времевском выступе
Учёные нашли эффективный метод лечения рака α-излучением
11 прекрасных растений для вашего сада или балкона можно вырастить в контейнерах
Новая разработка НИУ ВШЭ и Сбера ускорит машинное обучение
Диетолог Елисеева предупредила россиян о вреде малины при гастрите
В России призвали не выдавать крупные кредиты гражданам старше 45 лет
Учёные предупредили об опасных последствиях редактирования генов эмбрионов
Психолог уверен: зависимость от видеоигр опасна
Инструкция по выживанию сада во время засухи

Опрос EADaily: большинство считает, что Шойгу и Герасимов не уйдут в отставку

0:47
Силовые структуры

Опрос о возможной отставке руководителя Минобороны РФ Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова провели в EADaily. Журналисты спросили, произойдёт ли такое кадровое решение.

В опросе, который в СМИ запустили 26 июня, приняли участие 10 014 человек. Выяснилось, что 58% респондентов считают: отставок не будет. При этом 27% опрошенных выразили надежду на это решение со стороны российского лидера Владимира Путина. По информации исследования, 15% не смогли ответить.

Как заявили в издании, тема увольнения Шойгу и Герасимова возникла после "вооружённого мятежа", который произошёл 24 июня.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Несжигаемый жир уже через месяц: врачи назвали продукты, от которых растёт живот

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о продуктах, которые способствуют набору веса.

Врачи назвали три продукта, от которых быстро растёт жир на животе
РИА Новости: охоту на жителей Москвы и Петербурга начали опасные животные
"Ухмыльнулся, увидев труп": на жителей Москвы и Петербурга начали охоту страшные животные
В США рассказали, как Россия может лишить Запад триллионов долларов
Обращение Путина к народу 26 июня подводит к мысли о необходимости кадровых перестановок
Бесценные православные святыни вывозятся на Запад Сергей Лебедев Геноцид белорусов в ВОВ сравним с еврейским Анжела Якубовская Кофе с молоком защищает организм от инфекций Анастасия Жукова
Марочко: ВСУ ударили по позициям ВС России под Соледаром химическими боеприпасами
В Краматорске накрыта большая группа офицеров ВСУ и наёмников
Русские виноваты: в Польше обвинили Россию в разгоне инфляции
Русские виноваты: в Польше обвинили Россию в разгоне инфляции
Последние материалы
Учёные нашли эффективный метод лечения рака α-излучением
Бесценные православные святыни вывозятся на Запад
11 прекрасных растений для вашего сада или балкона можно вырастить в контейнерах
Новая разработка НИУ ВШЭ и Сбера ускорит машинное обучение
Диетолог Елисеева предупредила россиян о вреде малины при гастрите
Опрос EADaily: большинство считает, что Шойгу и Герасимов не уйдут в отставку
В России призвали не выдавать крупные кредиты гражданам старше 45 лет
Учёные предупредили об опасных последствиях редактирования генов эмбрионов
Психолог уверен: зависимость от видеоигр опасна
Инструкция по выживанию сада во время засухи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников