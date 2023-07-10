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Украинский эксперт Черник объяснил, зачем США передают Киеву кассетные боеприпасы

1:02
Силовые структуры

Киев будет использовать американские кассетные снаряды для "прорубания" коридора через минные поля. Об этом сообщил украинский военный эксперт Пётр Черник.

Украинский эксперт Черник объяснил, зачем США передают Киеву кассетные боеприпасы
Фото: Министерство обороны Украины

По его мнению, поставки бомб могут изменить характер столкновений, передаёт канал ТСН. Как пояснил Черник, один кассетный боеприпас состоит как минимум из 72 элементов. Он добавил, что в результате подрыва снаряда мини-бомбы "засеивают" поле, поражая замаскированную технику и живую силу.

Военспец также подчеркнул: элементы кассетных снарядов способны проникать в траншеи и блиндажи.

При этом эксперт добавил, что такие боеприпасы не предназначены для уничтожения танков и другой тяжёлой техники.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что принял сложное решение о передаче кассетных бомб Украине. По данным Белого дома, Киев пообещал не применять эти снаряды на российской территории.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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