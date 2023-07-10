Киев будет использовать американские кассетные снаряды для "прорубания" коридора через минные поля. Об этом сообщил украинский военный эксперт Пётр Черник.
По его мнению, поставки бомб могут изменить характер столкновений, передаёт канал ТСН. Как пояснил Черник, один кассетный боеприпас состоит как минимум из 72 элементов. Он добавил, что в результате подрыва снаряда мини-бомбы "засеивают" поле, поражая замаскированную технику и живую силу.
Военспец также подчеркнул: элементы кассетных снарядов способны проникать в траншеи и блиндажи.
При этом эксперт добавил, что такие боеприпасы не предназначены для уничтожения танков и другой тяжёлой техники.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что принял сложное решение о передаче кассетных бомб Украине. По данным Белого дома, Киев пообещал не применять эти снаряды на российской территории.
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