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Украина дала гарантии США, что не будет применять кассетные боеприпасы на территории России

0:56
Силовые структуры

Украинская сторона дала гарантии Вашингтону, что не будет применять получаемые от западных стран кассетные боеприпасы на территории Российской Федерации.

Украина дала гарантии США, что не будет применять кассетные боеприпасы на территории России
Фото: pagina12.com.ar

Об этом сегодня, 9 июля, сообщил Белый дом.

Ранее президент США Джозеф Байден заявлял, что решение передать Вооружённым силам Украины кассетные боеприпасы далось ему чрезвычайно трудно, однако он отметил, что "украинцам они нужны".

Байден подчеркнул, что эти боеприпасы призваны "обеспечивать успех" украинского контрнаступления.

Напомним, кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, открывающихся в воздухе и разбрасывающих много мелких снарядов. Число мелкокалиберных снарядов — от нескольких десятков до 650. Некоторые кассетные боеприпасы могут разбрасывать снаряды по территории более 30 тысяч квадратных метров.

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Кассетные бомбы. Почему их запретили?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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