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The Daily Beast: у женщин в рядах ВСУ проблемы со здоровьем из-за отсутствия туалетов

Силовые структуры

В рядах украинской армии служит порядка 60 тыс. женщин. Об этом сообщает издание The Daily Beast, которому дали интервью несколько представительниц прекрасного пола, отправившиеся служить добровольно.

The Daily Beast: у женщин в рядах ВСУ проблемы со здоровьем из-за отсутствия туалетов
Фото: The Daily Beast

В боях всё оказалось не так радужно, и женщины столкнулись со множеством проблем и получили так называемый букет болезней за год нахождения в полевых условиях.

24-летняя военнослужащая ВСУ Юлия пожаловалась на отсутствие туалетов и памперсов и сообщила, что у всех её коллег наблюдаются боли в спине, воспаления яичников и цистит.

"Попробуйте сходить в туалет в лесу при температуре 4 градуса по Фаренгейту (Минус 15 градусов по Цельсию. — Прим. ред.). Спустя год мы все заработали букет всевозможных проблем со здоровьем", — приводит слова Юлии The Daily Beast.

Однако не только проблема с туалетами волнует женщин в ВСУ. Сестра Юлии, Алина, сетует на неудобную форму и обувь, в которой они вынуждены бегать, спотыкаясь и падая. Огромные штаны не позволяют передвигаться так быстро, как это необходимо в критических ситуациях. Кроме того, бегать в 13-ти килограммовом пуленепробиваемом жилете очень трудно, особенно учитывая, что он не прилегает плотно к телу из-за размера груди.

"Если я сниму армейскую броню и получу ранение или буду убита, ни мне, ни моей семье не будет выплачено никакой компенсации. Наши жизни, наша безопасность часто зависят от того, что мы носим на теле и ногах, насколько мы здоровы", — поведала военная.

Ранее сообщалось, что ВСУ сменили тактику контрнаступления. Теперь они идут в бой небольшими группами.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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