Пушилин заявил, что войска ВС Украины сменили тактику и теперь идут в бой небольшими группами

Контрнаступление ВСУ уже оценено российскими экспертами и западной прессой как неудачное. Некоторые и вовсе высказывают мнение, что украинский конфликт зашёл в тупик. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин проинформировал, что ситуация в регионе остаётся напряжённой, но под контролем российских войск.

Фото: tass.ru

В эфире телеканала "Россия-24" он отметил, что украинская сторона сменила тактику. Командование перестало бросать в бой крупные силы, сейчас ВСУ действуют малыми группами.

Ранее сообщалось, что НАТО собственноручно усложнило контрнаступление украинских войск. Противник всё ещё пытается пробить оборону, но того эффекта, которого ожидал Запад, оно не принесло.