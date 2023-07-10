Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Чеченской Республике девочку насмерть загрыз домашний алабай
Эксперт оценил шансы армии России взять Одессу
Жительница Польши рассказала о зверствах украинцев в Волынской резне
Путин встречался с Пригожиным и бойцами ЧВК "Вагнер" в Кремле
Жители Приморского края попытались накричать на тигрицу
Военный эксперт рассказал о жёстком ударе ВСУ на фронте к саммиту НАТО
12 пар растений, которые нельзя сажать рядом
В Ростовской области мужчина разбил окна в больнице и сломал нос охраннику
Песков рассказал о реакции Путина на включение Украины в НАТО

Пушилин заявил, что войска ВС Украины сменили тактику и теперь идут в бой небольшими группами

Силовые структуры

Контрнаступление ВСУ уже оценено российскими экспертами и западной прессой как неудачное. Некоторые и вовсе высказывают мнение, что украинский конфликт зашёл в тупик. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин проинформировал, что ситуация в регионе остаётся напряжённой, но под контролем российских войск.

Пушилин заявил, что войска ВС Украины сменили тактику и теперь идут в бой небольшими группами
Фото: tass.ru

В эфире телеканала "Россия-24" он отметил, что украинская сторона сменила тактику. Командование перестало бросать в бой крупные силы, сейчас ВСУ действуют малыми группами.

Ранее сообщалось, что НАТО собственноручно усложнило контрнаступление украинских войск. Противник всё ещё пытается пробить оборону, но того эффекта, которого ожидал Запад, оно не принесло.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Страшный удар по экономике: чего стоит Германии членство в ЕС

Европейский Центральный Банк требует от Германии выплат долгов других государств.

РИА Новости проинформировало, что ФРГ не по карману общеевропейские ценности
РИА Новости: сила мышц запускает внутренний механизм омоложения человека
Работа мышц запускает внутренний процесс омоложения
Разведка: РФ снова получила абсолютный повод для объявления войны Украине
Боевики Азова* обречены на смерть. Эрдоган опять в выигрыше
Хитрый Эрдоган отправил на верную смерть боевиков Азова* Любовь Степушова Швейцарские учёные: активное потребление белка может предотвращать депрессию Анастасия Жукова Темина Туаева: патриотические темы рождаются естественным образом Анжела Якубовская
Стало известно, когда кофе работает как лекарство
Байден может закончить конфликт на Украине за пять минут — Зеленский
ВСУ терпят поражение из-за Суровикина, заявил Марк Галеотти
ВСУ терпят поражение из-за Суровикина, заявил Марк Галеотти
Последние материалы
Путин встречался с Пригожиным и бойцами ЧВК "Вагнер" в Кремле
Жители Приморского края попытались накричать на тигрицу
Военный эксперт рассказал о жёстком ударе ВСУ на фронте к саммиту НАТО
12 пар растений, которые нельзя сажать рядом
В Ростовской области мужчина разбил окна в больнице и сломал нос охраннику
Песков рассказал о реакции Путина на включение Украины в НАТО
Новый ИИ от Google может произвести революцию в медицине
Ходаковский объяснил, почему Эрдоган освободил "азовцев"*
Если Запад и конфискует активы России, то Украина ничего не получит
Под Тюменью на пляж выехал танк и напугал отдыхающих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников