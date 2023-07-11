Американский офицер Гауб заявил, что в США остались для ВСУ только кассетные бомбы

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский лидер Джо Байден принял решение об отправке Украине кассетных боеприпасов на фоне истощения запасов вооружений. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дарин Гауб.

Фото: Министерство обороны Украины

По его мнению, Вашингтону понадобится 10-15 лет на восстановление арсеналов военной техники. Он отметил, что на американских складах наблюдается "опасно низкий уровень" запасов оружия. Как пояснил офицер, это заставило Байдена одобрить передачу кассетных бомб Вооружённым силам Украины (ВСУ).

"Байден руководствовался тем, что у нас осталось для них только это", — уточнил Гауб в интервью Fox News.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что поставки кассетных снарядов Киеву обернутся против Байдена, поскольку эти боеприпасы не подходят для использования в ходе украинского конфликта. Он также подчеркнул: Вашингтон передаст ВСУ бомбы с истёкшим сроком годности.