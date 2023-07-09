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Скотт Риттер: отправка кассетных бомб ВСУ обернётся кошмаром для Байдена

Силовые структуры

Бывший разведчик армии США Скотт Риттер предупредил о последствиях отправки Вашингтоном Украине кассетных боеприпасов. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале.

Скотт Риттер: отправка кассетных бомб ВСУ обернётся кошмаром для Байдена
Фото: https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/21130

По словам эксперта, отправка снарядов обернётся для президента США Джо Байдена пиар-кошмаром.

Это старые снаряды 1987 года выпуска, и намного больше будет неразорвавшихся, добавил он, отметив, что США снова лицемерят, отправляя Киеву оружие с истёкшим сроком годности.

За то, что Пентагон разрешил его использовать, ему должно быть стыдно. Для существующей на линии фронта ситуации они точно не подходят, заключил разведчик.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков назвал главную опасность кассетных боеприпасов США на Украине.

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Почему большинство цивилизованных стран за запрет кассетных бомб
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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